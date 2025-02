Twitter/X anuncia carteira digital em parceria com a Visa A CEO do Twitter/X, Linda Yaccarino, anunciou, na terça-feira 28, que a plataforma fez uma parceria com a Visa para lançar um sistema...

A CEO do Twitter/X, Linda Yaccarino, anunciou, na terça-feira 28, que a plataforma fez uma parceria com a Visa para lançar um sistema de pagamentos via carteira digital. A novidade faz parte do projeto X Money e permitirá que usuários realizem pagamentos e conectem cartões de débito e contas bancárias por meio do Visa Direct.

