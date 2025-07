Um novo browser no mercado: Comet O mercado de navegadores pela internet hoje está dominado pelo Google Chrome, com 68% dos computadores do mundo. Muito à frente de...

Revista Oeste|Do R7 14/07/2025 - 21h37 (Atualizado em 14/07/2025 - 21h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share