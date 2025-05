Zuckerberg: “A maior parte dos seus amigos será IA” Mark Zuckerberg, o cofundador e CEO da Meta/Facebook declarou em recentes conferências e participações em podcasts que no futuro o... Revista Oeste|Do R7 08/05/2025 - 21h46 (Atualizado em 08/05/2025 - 21h46 ) twitter

Mark Zuckerberg, o cofundador e CEO da Meta/Facebook declarou em recentes conferências e participações em podcasts que no futuro o número de amigos de Inteligência Artificial vai suplantar o de amigos humanos. "Acho que o americano médio tem menos de três amigos, três pessoas que eles considerariam amigos, e a pessoa média tem demanda por significativamente mais, acho que são cerca de 15 amigos".

