A ARTE DA CUMPLICIDADE Tudo de Notícias|Do canal MinutoMotor no YouTube 15/04/2025 - 18h17 (Atualizado em 15/04/2025 - 20h50 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A artista dos pincéis e das cores é Daphne Villaescusa, esposa de Mario Villaescusa, uma das “figurinhas” mais ilustre do mundo das duas rodas. Nas últimas três décadas não há acontecimento ou lançamento que não passaram à frente de suas lentes, seja registros em fotos ou em vídeos. Na nova fase da artista plástica todos os trabalhos têm como base as fotos do Mario. Daphne também aplica no tecido outros elementos como: coroas, correntes, cacos de vidros e até areia. Confira o trabalho da dupla e compartilhe este vídeo.

Bem vindo ao Minuto Motor, com tudo sobre o mundo automotivo. Avaliações, Test drive, dúvidas mais comuns e muito mais.

‌



** SIGA NO INSTAGRAM **

@minutmotor: https://www.instagram.com/minutmotor/

‌



** ACESSE NOSSA PÁGINA **

‌



http://minutomotor.com.br

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.