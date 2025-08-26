Alunos de Medicina da USP enfrentam prejuízo de R$ 170 mil com viagem cancelada por agência Alunos de medicina buscam respostas após agência de turismo suspender atividades Tudo de Notícias|Do Estadão Conteúdo 26/08/2025 - 09h21 (Atualizado em 26/08/2025 - 09h23 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Estudantes de Medicina da USP registram prejuízo de R$ 170 mil após cancelamento de viagem à Bahia.

A agência Kairós contesta o valor e afirma que busca alternativas legais para ressarcir os alunos.

Mais de 50 alunos pagaram cerca de R$ 5 mil cada pelo pacote de viagem, que era tradicional na faculdade.

Após o cancelamento, alunos registraram boletim de ocorrência e a agência se defende alegando crise operacional. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Viagem seria uma forma de celebrar o encerramento do Ciclo Básico, cursado nos três primeiros anos da graduação, e a transição para o Ciclo Clínico Rovena Rosa/Agência Brasil

Mais de 50 estudantes da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (USP) relatam um prejuízo de cerca de R$ 170 mil após fecharem um pacote de viagem à Bahia. A agência de turismo Kairós Viagens e Peregrinações contesta o valor — a empresa afirma que o montante é de cerca de R$ 120 mil — e diz que “buscará todas as alternativas legais para mitigar os danos e promover o ressarcimento”.

As vítimas são os alunos do terceiro ano da graduação e contam que o passeio à Bahia em dezembro é uma tradição na faculdade. Organizado pelos estudantes, a viagem é uma forma de celebrar o encerramento do Ciclo Básico — cursado nos três primeiros anos da graduação — e a transição para o Ciclo Clínico, que se inicia a partir do quarto ano.

No entanto, após pagarem R$ 170 mil à Kairós, foram surpreendidos no último dia 8 de julho, quando a empresa anunciou em seu perfil do Instagram que as atividades da agência estavam suspensas.

“Estamos sem viagem e sem reembolso”, conta a estudante Elisa Nogueira Barbosa.

‌



Elisa está entre os 53 estudantes da Faculdade de Medicina que aderiram ao pacote de viagem da Kairós e pagaram aproximadamente cinco mil reais (alguns fizeram o pagamento à vista e outros optaram pela forma parcelada).

Ao terem conhecimento dos problemas envolvendo a Kairós, os estudantes questionaram o dono da empresa, Ricardo Ribeiro Rodrigues, que garantiu, conforme Elisa, que ninguém seria lesado e que a viagem estava garantida. “Ele fez uma reunião com todos os aderidos e garantiu que faria a emissão das passagens aéreas até o dia 8 de agosto”, relatou Elisa. “Nós confiamos e aguardamos.”

‌



Porém, no dia 8 deste mês, Rodrigues entrou em contato com os estudantes e informou que não iria conseguir realizar o passeio nem devolver o dinheiro. Inseguros, alguns dos alunos solicitaram o cancelamento do pagamento da viagem e poucos já tiveram o valor ressarcido pelo cartão de crédito. O total do prejuízo, no momento, gira em torno de R$ 170 mil, segundo as vítimas.

Os estudantes afirmam que registraram um boletim de ocorrência eletrônico e colhem provas para ir à delegacia. A Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP-SP) foi questionada e a reportagem aguarda retorno.

‌



Em mensagens trocadas entre o dono da Kairós e os estudantes de Medicina, o empresário afirma que decidiu cancelar a viagem pelos pedidos de ressarcimento. “A única forma que tínhamos de entregar a viagem era cancelando todos os demais cartões e depois passá-los diretamente na companhia aérea e no hotel”, disse Rodrigues em mensagem obtida pela reportagem.

“Contudo, diante da insegurança e desconfiança do grupo com relação à empresa, não me restou alternativa senão fazer o cancelamento total da viagem”, acrescentou o empresário às vítimas.

Em nota enviada ao Estadão, a assessoria jurídica da agência de turismo diz que os pedidos de estorno dos pagamentos realizados por cartão de crédito estão sendo aceitos e serão devidamente creditados nas próximas faturas dos clientes.

Por isso, segundo a Kairós, o prejuízo dos alunos estaria em R$ 120 mil atualmente. “Os valores pagos pelos alunos somam cerca de R$ 170 mil, dos quais aproximadamente R$ 50 mil já foram devolvidos relativos aos pagamentos efetuados por cartão de crédito.”

A empresa também reforça que está em busca de soluções. “A situação não se configura como um ato de má-fé ou negligência, mas sim uma crise operacional de grande magnitude, resultante de eventos externos e está sendo tratada com a máxima seriedade e transparência.

É fundamental ressaltar que o presente cenário se configura como um ilícito civil, decorrente de falha na prestação de serviço por parte de terceiros, e não como estelionato ou ‘golpe’”, diz a assessoria jurídica da agência.