Asteroide recebe nome da brasileira Nicolinha, de 12 anos: 'Céu agora tem um pedacinho de Alagoas' Reconhecida aos 8 anos como uma das astrônomas mais jovens do mundo, Nicolinha já detectou 80 asteroides Tecnologia e Ciência|Do Estadão Conteúdo 23/08/2025 - 10h05 (Atualizado em 23/08/2025 - 10h12 )

Nicolinha é homenageada em nome de asteroide Reprodução/Instagram/@nicolinha2012

A astrônoma mirim alagoana Nicole Oliveira Semião, de apenas 12 anos, foi homenageada com o nome de um asteroide localizado entre Marte e Júpiter, no Cinturão.“O asteroide 2006 SU218 acaba de receber um novo nome em reconhecimento a uma jovem brasileira que se tornou referência na divulgação científica: Nicole Semião, a Nicolinha”, informou o Observatório Nacional.

A jovem disse ter ficado “muito emocionada com a homenagem”. ”Estou muito feliz em ter a honra de ter o meu nome em um asteroide, que é justamente o campo de estudo que mais amo dentro da astronomia”, declarou.

Segundo o Observatório Nacional, a partir da publicação oficial no boletim nº 5, edição 19, divulgado em 11 de agosto pelo Working Group for Small Bodies Nomenclature (WGSBN) da União Astronômica Internacional (IAU), o objeto passou a se chamar (292352) Nicolinha.

“Histórias como a da Nicolinha, que desde muito cedo se dedica a compartilhar seu interesse pelo universo e envolver outros estudantes em projetos de ciência cidadã, mostram como a curiosidade pode se transformar em descobertas e inspirar muitos a seguir pelo caminho da ciência”, declarou Jailson Alcaniz, diretor do Observatório Nacional. “O céu agora tem um pedacinho de Alagoas”, acrescentou o Governo do Estado, em publicação nas redes sociais.

Trajetória

Conhecida como Nicolinha, a jovem já detectou 80 asteroides e conquistou reconhecimento internacional na astronomia. Aos 6 anos, destacou-se como divulgadora científica, inspirando crianças em projetos de ciência cidadã e promovendo palestras em escolas.

Com apenas 8 anos, foi reconhecida como uma das astrônomas mais jovens do mundo. “Em 2022, foi incluída pela primeira vez na lista do Global Child Prodigy Awards (GCP Awards) como uma das 100 crianças-prodígio do mundo, sendo a única representante na categoria de astronomia”, destacou o Observatório Nacional. Agora, em 2025, voltou a ser selecionada pelo prêmio, desta vez na categoria Ciências Espaciais e Astronomia.

A paixão pela astronomia, porém, começou muito antes. Aos 4 anos, Nicolinha decidiu trocar as festas de aniversário pelo sonho de ganhar um telescópio — desejo que só se realizou aos 7 anos. Ela é filha de Zilma Janaká Simeão, artesã, e Jean Carlo Oliveira, analista de sistemas. Segundo relataram os pais ao Estadão, há quatro anos a vida de Nicole se dividia entre escola e brincadeiras típicas da idade, mas já incluía uma busca constante por conhecimento em astronomia.

Interessada no universo, a jovem colecionava certificados de cursos na parede do quarto e já participava do Programa Caça Asteroides, do Ministério da Ciência.

