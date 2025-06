BMW APRESENTA O NOVO SCOOTER C 400 X Tudo de Notícias|Do canal Canal Momento Moto no YouTube 09/06/2025 - 08h29 (Atualizado em 09/06/2025 - 20h52 ) twitter

Depois da bigtrail R 1300 GS Adventure e da superesportiva S 1000 RR, a marca alemã apresentou a nova versão do scooter C 400 X, que traz novo design e um pacote eletrônico mais completo. O scooter já é montado no Brasil.

