CENTRO DE DESIGN DA HONDA MOTOS BR Tudo de Notícias|Do canal Canal Momento Moto no YouTube 10/03/2025 - 19h12 (Atualizado em 11/03/2025 - 01h50 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

EXCLUSIVO: VISITAMOS O CENTRO DE DESIGN DA HONDA

Nesses mais de 20 anos do programa, é a primeira que o Momento Moto teve a oportunidade de conhecer o Departamento de Design da Honda, local guardado a sete chaves. Confira entrevista com Ana Barreto, supervisora de design de motos. Ela vai contar quais os tipos de trabalho são desenvolvidos lá no Honda R&D Brasil.

#hondamotosbr #hondamotos #honda

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.