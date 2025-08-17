CONFIRA A NOVA DOMINAR NS 160 DA BAJAJ Tudo de Notícias|Do canal Canal Momento Moto no YouTube 17/08/2025 - 10h25 (Atualizado em 17/08/2025 - 20h50 ) twitter

#moto #dominar160 #bajaj

A Nova Dominar Bajaj NS 160 2026 chegou com tudo! 🔥

A moto que já era boa agora está ainda mais completa, com um painel digital que te conecta ao celular via Bluetooth.

Painel 100% Digital: Conectividade via Bluetooth com o app Bajaj Ride Connect, mostrando navegação, chamadas, músicas e mais.

‌



Iluminação Full LED: Visual mais moderno e maior segurança.

Motor 160,3 cc: Desempenho de 17 cv e 1,488 kgf.m de torque.

‌



Freios ABS de canal duplo: Muita segurança na frenagem.

Modos de Pilotagem: Ajuste a moto para a estrada, chuva ou off-road.

‌



Assista ao vídeo para saber todos os detalhes e ver a moto em ação!

