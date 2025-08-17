CONFIRA A NOVA DOMINAR NS 160 DA BAJAJ
#moto #dominar160 #bajaj
A Nova Dominar Bajaj NS 160 2026 chegou com tudo! 🔥
A moto que já era boa agora está ainda mais completa, com um painel digital que te conecta ao celular via Bluetooth.
Painel 100% Digital: Conectividade via Bluetooth com o app Bajaj Ride Connect, mostrando navegação, chamadas, músicas e mais.
Iluminação Full LED: Visual mais moderno e maior segurança.
Motor 160,3 cc: Desempenho de 17 cv e 1,488 kgf.m de torque.
Freios ABS de canal duplo: Muita segurança na frenagem.
Modos de Pilotagem: Ajuste a moto para a estrada, chuva ou off-road.
Assista ao vídeo para saber todos os detalhes e ver a moto em ação!
