CONFIRA A RESTAURAÇÃO DA HARLEY “U. ARMY”

A Harley-Davidson “U. Army” foi restaurada em seus mínimos detalhes pela Sylverstone. E assim, a raridade da década de 1949 ganha nova farda. Traz suporte para rifle do lado dianteira, suspensão dianteira Springer, pneus com desenho militar e sidecar. A Harley está equipada com tradicional motor de dois cilindros em “V”. O câmbio – com trocas manuais – conta com 3 marchas à frente e ré.

