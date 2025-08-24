FIZEMOS O TEST RIDE NA NOVA HONDA NX500, CONFIRA. Tudo de Notícias|Do canal Canal Momento Moto no YouTube 24/08/2025 - 10h25 (Atualizado em 24/08/2025 - 20h50 ) twitter

A nova Honda NX 500 conta com o controle de tração (Honda Selectable Torque Control), que monitora a rotação das rodas através de sensores de velocidade, garantindo mais segurança ao piloto.

O novo display TFT colorido de 5” da Honda NX 500 oferece ótima visibilidade e leitura intuitiva. O painel da moto oferece duas opções de iluminação de fundo com ajuste automático e diferentes formatos para apresentação dos dados. Tudo isso comandado por um novo seletor multifuncional e retroiluminado.

A Honda NX 500 apresenta um visual mais robusto e aventureiro, com carenagens redesenhadas para melhorar a aerodinâmica e a estabilidade em alta velocidade. O novo farol da moto verticalizado confere um aspecto mais agressivo, enquanto o para-brisa oferece melhor proteção na pilotagem.

