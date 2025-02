'Geração Z' enfrenta desafios no mercado de trabalho Tudo de Notícias|Do canal Record News no YouTube 26/02/2025 - 18h10 (Atualizado em 27/02/2025 - 12h26 ) twitter

137 mil empregos formais foram criados no país no mês de janeiro. Os dados foram divulgados hoje pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Segundo o levantamento, os estados que mais geraram vagas foram, respectivamente, São Paulo, com mais de 36 mil, Rio Grande do Sul com mais de 26 mil vagas, e Santa Catarina, que gerou cerca de 23 mil. Apesar do saldo positivo, o número representa uma queda de 20,7% em relação ao primeiro mês de 2024. Para falar sobre o assunto, conversamos com a Eliane Ramos, presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos.

