Hytalo Santos deve R$ 104 mil em multas para o condomínio em que morava
Influenciador descumpriu normas de trânsito e promoveu festas com som alto
O influenciador Hytalo Santos, preso nesta sexta-feira (15) sob acusação de lucrar com vídeos de exploração sexual infantil, deve R$ 104 mil em multas ao condomínio em que morava, em Bayeux, na Grande João Pessoa. Entre as 13 infrações notificadas, estão descumprimentos de regras de trânsito e de convivência.
A ação, que corre na 2ª Vara Mista de Bayeux desde fevereiro, cobra do influenciador valores acrescidos de juros, multas e honorários advocatícios. O montante elevado decorre, sobretudo, da reincidência em violações ao estatuto social e ao código de ética do condomínio.
De acordo com o processo, Hytalo foi flagrado diversas vezes cometendo irregularidades no trânsito interno, como:
- andar de moto sem capacete;
- conduzir o veículo sem as mãos no guidão;
- trafegar na contramão.
As multas foram aplicadas com base no salário mínimo vigente à época (R$ 1.412). A cada reincidência, o valor aumentava progressivamente:
- 1ª infração – 2 salários mínimos (R$ 2.824);
- 1ª reincidência – 2 + ¼ salários mínimos (R$ 3.177);
- 2ª reincidência – 4 salários mínimos (R$ 5.648);
- 3ª reincidência – 6 salários mínimos (R$ 8.472).
A defesa do influenciador contesta os valores, alegando falta de provas e abusividade nas multas aplicadas em 13 e 20 de abril de 2024. Naquele período, a dívida estava em R$ 76.248.
Além das infrações de trânsito, o condomínio aponta histórico de desrespeito às regras de convivência. O influenciador teria promovido festas com som alto durante a madrugada em pelo menos duas ocasiões, no ano passado.
Segundo a administração, Hytalo foi notificado por escrito em todas as ocorrências. Ao ser comunicado das penalidades, no entanto, ele se negou a receber as notificações e chegou a reagir publicamente em suas redes sociais, hoje suspensas, com comentários considerados debochados.