Mega-Sena sorteia neste sábado prêmio acumulado em R$ 55 milhões

Apostas custam R$ 6 e podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília)

Tudo de Notícias|Da Agência Brasil

As seis dezenas do concurso serão sorteadas na Avenida Paulista Rafa Neddermeyer/Agência Brasil - 22.06.2023

  • O concurso 2.902 da Mega-Sena será realizado neste sábado às 20h.
  • Prêmio acumulado pode chegar a R$ 55 milhões para quem acertar os seis números.
  • Apostas simples custam R$ 6 e podem ser feitas até as 19h de sábado.
  • Sorteio será transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e Facebook.

As seis dezenas do concurso 2.902 da Mega-Sena serão sorteadas neste sábado, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O prêmio da faixa principal está acumulado e pode chegar a R$ 55 milhões para quem acertar os seis números.

O sorteio será transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e também pelo Facebook das Loterias Caixa, permitindo que os apostadores acompanhem em tempo real.

Quem quiser arriscar a sorte pode fazer a aposta simples, com seis números, pelo valor de R$ 6.

