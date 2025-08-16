Mega-Sena sorteia neste sábado prêmio acumulado em R$ 55 milhões
Apostas custam R$ 6 e podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília)
As seis dezenas do concurso 2.902 da Mega-Sena serão sorteadas neste sábado, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.
O prêmio da faixa principal está acumulado e pode chegar a R$ 55 milhões para quem acertar os seis números.
O sorteio será transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e também pelo Facebook das Loterias Caixa, permitindo que os apostadores acompanhem em tempo real.
Quem quiser arriscar a sorte pode fazer a aposta simples, com seis números, pelo valor de R$ 6.