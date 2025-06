NOVIDADES HONDA NO FESTIVAL INTERLAGOS Tudo de Notícias|Do canal Canal Momento Moto no YouTube 09/06/2025 - 08h31 (Atualizado em 09/06/2025 - 20h52 ) twitter

Além de comemorar 500 milhões de motocicletas ao redor do mundo, a Honda apresentou oito belas novidades no evento, realizado no autódromo de Interlagos – SP. Destaques para a linha 500 e família Hornet, com versões de 500, 750 e 1.000cc.

