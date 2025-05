Piaggio APE E-Cargo Tudo de Notícias|Do canal Canal Momento Moto no YouTube 19/05/2025 - 18h47 (Atualizado em 19/05/2025 - 20h52 ) twitter

Conheça o Piaggio APE E-Cargo

Ideal para pequenos comércios, o Momento Moto rodou com exclusividade no triciclo 100% elétrico da Piaggio. O veículo tem motor de 3.000 Watts e capacidade para 500 quilos de carga. Conta com guidão, como uma moto, porém o condutor vai sentado e protegido. Outra vantagem: o piloto só precisa da CNH de moto, categoria “A”.

