Primeiro caso de Covid no Brasil completa cinco anos Tudo de Notícias|Do canal Record News no YouTube 27/02/2025 - 09h30 (Atualizado em 27/02/2025 - 12h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A confirmação do primeiro caso de Covid-19 no Brasil completou cinco anos na quarta-feira (26). O paciente era um homem de 61 anos, que deu entrada em um hospital particular de SP, após viajar à região da Lombardia, na Itália.

Para fazer um balanço de qual foi o saldo após cinco anos do primeiro caso da doença, conversamos com o médico infectologista Davi Uip, reitor do Centro Universitário FMABC e diretor nacional de Infectologia da Rede D'Or.

Inscreva-se no canal da Record News no YouTube: http://www.youtube.com/recordnews

ACOMPANHE A RECORD NEWS TAMBÉM NAS OUTRAS REDES:

‌



Instagram: https://www.instagram.com/recordnews

TikTok: https://www.tiktok.com/@recordnews

‌



Threads: https://www.threads.net/@recordnews

X: https://www.x.com/recordnews

‌



Facebook: https://www.facebook.com/recordnews

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.