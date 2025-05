TEST-RIDE COM A NOVA R 1300 GS ADVENTURE Tudo de Notícias|Do canal Canal Momento Moto no YouTube 11/05/2025 - 13h03 (Atualizado em 11/05/2025 - 20h52 ) twitter

Confira aqui no Momento Moto todas as novidades do novo modelo da BMW, que é fabricado em Manaus (AM). Encaramos trânsito, estradas sinuosas e até atravessamos um rio. “Rinoceronte” em duas rodas, a R 1300 GS Adventure é potente, torcuda e tecnológica. Fácil de pilotar, a moto traz tanque para 15 litros de combustível! Ideal para percorrer longas distância e participar de grandes aventures.

