TEST-RIDE PULSAR N150 Tudo de Notícias|Do canal Canal Momento Moto no YouTube 07/07/2025 - 12h15 (Atualizado em 07/07/2025 - 20h50 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Confira o teste completo da nova moto de entrada da Bajaj no Brasil. A avaliação foi feita pela empreendedora e motociclista Liah Benz, que agora faz parte oficialmente do time do Momento Moto. Confira e opine!!!

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.