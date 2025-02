Veja o momento em que avião pousa de barriga em Sorocaba

Um trem de pouso defeituoso obrigou o piloto de um modelo Twin Commander 690D a pousar o avião de barriga na manhã desta segunda-feira no Aeroporto Estadual de Sorocaba Bertram Luiz Leupolz, no interior de São Paulo. Os 4 ocupantes da aeronave, que decolou da cidade de Mandaguaçu, município na região metropolitana de Maringá, no Paraná, saíram ilesos.