Cerrado ultrapassa Amazônia como bioma mais desmatado do Brasil em 2023 Mais de 1,11 milhão de hectares foram destruídos no Cerrado, um aumento de 68% em relação ao ano anterior

Cerrado ultrapassa Amazônia como bioma mais desmatado (Marcelo Camargo/Agência Brasil - Arquivo)

Em 2023, o desmatamento no Cerrado brasileiro aumentou consideravelmente, superando pela primeira vez a devastação na Amazônia e tornando-se o bioma mais afetado do país. De acordo com o relatório anual da Rede MapBiomas, divulgado nesta terça-feira (28), mais de 1,11 milhão de hectares foram destruídos no Cerrado, um aumento de 68% em relação ao ano anterior.

O Cerrado sofreu perdas que representaram quase dois terços do desmatamento total no Brasil, cerca de 2,4 vezes a destruição registrada na Amazônia. A área devastada na Amazônia totalizou 454,3 mil hectares, uma redução de 62,2% em comparação com 2022.

“O Cerrado, que já perdeu mais da metade de sua vegetação nativa, passou a ser o protagonista do desmatamento no país, o que torna essa condição ainda mais preocupante”, ressalta Ane Alencar, coordenadora do MapBiomas Cerrado e Diretora de Ciência do IPAM.

Esta é a primeira vez que o desmatamento no Cerrado, que abrange 11 estados do centro ao nordeste do Brasil, supera o da Amazônia desde o início dos registros do MapBiomas Alerta em 2019.

Além disso, em 2023, “mais de 93% da área desmatada no Brasil teve pelo menos um indício de irregularidade”, conforme estimativas baseadas em dados processados pelo Ipam (Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia).

Apesar do avanço do desmatamento no Cerrado, o Brasil registrou uma redução geral de 11,6% no desmatamento em 2023, marcando a primeira queda em quatro anos.