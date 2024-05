Com 18,9 mil vítimas de estupro entre janeiro e abril, Brasil tem média de 157 casos por dia Dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública mostram redução de 19,11% em comparação ao mesmo quadrimestre do ano passado

Em média, 157 casos são registrados por dia no país (Fernando Frazão/Agência Brasil)

O Brasil registrou uma média de 157 vítimas de estupro por dia entre janeiro e abril deste ano. Ao todo, foram 18.975 casos nos meses analisados, sendo março o período com o maior número de ococrrências (5.477), segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Na comparação com o mesmo quadrimestre do ano passado, houve uma queda de 19,11%.

As informações estão disponíveis no painel “Mulheres e Segurança Pública”, mantido pela pasta ministerial, que também disponibiliza as estatísticas por estados. São Paulo ocupa a primeira colocação, com 3.234 casos, ou seja, 17% de todas as ocorrências já registradas no ano. Em seguida, aparecem Paraná, com 1.952, e Minas Gerais, com 1.388.

Veja lista dos 10 estados com mais vítimas registradas:

São Paulo - 3.234 casos

Paraná - 1.952 casos

Minas Gerais - 1.388 casos

Rio de Janeiro - 1.264 casos

Pará - 1.243 casos

Santa Catarina - 1.107 casos

Bahia - 1.099 casos

Rio Grande do Sul - 988 casos

Goiás - 965 casos

Mato Grosso - 647 casos

Feminicídios

Os dados também mostram uma diminuição de 8,60% no comparativo entre os casos de feminicídios deste ano e de 2023. Entre janeiro e abril de 2024, 425 mulheres foram vítimas do crime no país. O mês de janeiro é o que concentra a maioria dos crimes, com 130. Em média, 4 mulheres são mortas no Brasil por dia em crimes misóginos. São Paulo (73), Minas Gerais (42) e Paraná (35) lideram o ranking com o maior número de registros.

