Creche no Sudoeste recebe 22 denúncias de maus-tratos; polícia investiga Unidade operava sem licenciamento e tinha sido interditada pela Vigilância Sanitária três vezes

Polícia diz que encontrou condições insalubres

Uma creche no Sudoeste está sendo investigada pela Polícia Civil do Distrito Federal após receber 22 denúncias de suspeitas de maus-tratos a crianças. Na manhã desta terça-feira (28), a polícia cumpriu mandados de busca e apreensão na unidade. Durante a ação, os policiais encontraram diversas irregularidades. A creche funcionava sem licenciamento e já tinha sido interditada três vezes pela Vigilância Sanitária. Os agentes da polícia relatam que as condições eram “insalubres” e encontraram diversas baratas nas salas das crianças.

Os pais dos alunos informaram à polícia que diversos estudantes chegaram a ter intoxicação alimentar na mesma semana de aula, o que ocasionou a maioria das denúncias, sendo que alguns chegaram a ser internados no hospital.

De acordo com o delegado-chefe da 3ª Delegacia de Polícia (Cruzeiro), Victor Dan, para tentar ocultar as provas, os responsáveis pela creche tentaram se desfazer de um forno utilizado no local, jogando-o em um contêiner.

“No interior do forno, foram encontradas baratas que eram chamadas pelas crianças de Nicole”, conta.

A polícia apreendeu documentos e outros materiais que serão analisados pela equipe de investigação. A polícia também orientou que os pais fiquem atentos aos sinais de maus-tratos e denunciem em caso de suspeita.