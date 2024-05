Crédito para grandes empresas do RS será de R$ 15 bilhões e deve ser anunciado até esta terça

Alto contraste

Créditos serão geridos pelo BNDES (Joaquim Moura/Seres - 27.5.2024)

O vice-presidente Geraldo Alckmin anunciou nesta segunda-feira (27) que a medida provisória de socorro do governo federal às grandes empresas do Rio Grande do Sul deve chegar a R$ 15 bilhões. A expectativa é que a iniciativa seja anunciada entre segunda (27) e esta terça-feira (28). Segundo Alckmin, que também é ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, a medida está na fase final de ajustes.

A ideia é atender a grandes empresas gaúchas do setor industrial e do agronegócio, que não foram contempladas nas primeiras medidas de crédito anunciadas pelo governo. O operador desse crédito será o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), que vai, segundo Alckmin, ter “uma unidade avançada” em Porto Alegre (RS).

“Hoje terá um encontro do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com o presidente Lula para definir [a medida para] as grandes empresas. Será através do fundo social e serão R$ 15 bilhões de reais. O presidente vai definir com Haddad, [mas] está praticamente elaborada a MP, que deve definir a questão desse crédito para as grandes empresas. Será anunciada entre hoje e amanhã”, destacou Alckmin em Caxias do Sul (RS).

“O BNDES já providenciou local. Além de Rio de Janeiro, São Paulo e Recife, terá unidade avançada aqui no RS, em Porto Alegre, no prédio do Conselho dos Contabilistas”, completou o vice-presidente.

Outras medidas

Alckmin também detalhou as demais iniciativas de apoio econômico ao setor produtivo gaúcho. Na semana passada, a Fazenda portaria com a regulamentação do desconto para financiamentos no Pronaf (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar) e do Pronamp (Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural) para produtores rurais do Rio Grande do Sul.

“Foi liberado o Pronaf, com juros zero, com redes de bancos públicos e cooperativas. O RS tem um sistema de cooperativas de crédito muito forte, com grande capilaridade. O Pronaf e o Pronamp vão atender a médias empresas agrícolas, com juros real zero, todos eles com FGO [Fundo de Garantia de Operações], ou seja, tem fundo garantidor. O governo garante, por meio do FGO. E o Pronampe (Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte), que atende indústria, comércio e serviços, também com juros real zero”, explicou.