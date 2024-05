Deputado quer moção de repúdio a procurador de tribunal que pediu prisão de Netanyahu Procurador do Tribunal Penal Internacional solicitou mandados de prisão a líderes de Israel e terroristas do Hamas por crimes de guerra

Deputado criticou decisão do TPI (Vinicius Loures/Câmara dos Deputados - 21.5.2024)

O deputado Gilberto Abramo (Republicanos-MG) apresentou um requerimento nesta sexta-feira (24) pedindo que a Câmara dos Deputados aprove uma moção de repúdio contra o procurador-geral do TPI (Tribunal Penal Internacional), Karim Khan, por ele ter pedido a prisão de líderes israelitas, entre eles o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, e de líderes do grupo terrorista Hamas sob a alegação de crimes de guerra cometidos no conflito do Oriente Médio.

Segundo o parlamentar, “essa decisão ignora a complexidade do conflito israelense, colocando injustamente no mesmo patamar um Estado democrático e uma organização reconhecidamente terrorista”.

“Israel tem o direito legítimo de proteger seus cidadãos contra ataques terroristas. As ações militares de Israel são, em grande parte, respostas a ataques iniciados pelo Hamas, que frequentemente utiliza civis como escudos humanos”, diz o deputado.

Abramo frisa que “a equiparação entre líderes israelitas e líderes do Hamas compromete a imparcialidade do TPI, enfraquecendo sua credibilidade e sua missão de promover a justiça internacional”.

De acordo com ele, “essa decisão pode ter consequências adversas para os esforços de paz no Oriente Médio, fortalecendo narrativas extremistas e dificultando o diálogo e a negociação, essenciais para uma solução pacífica e duradoura”.

“Emitir mandados de prisão contra líderes israelitas envia uma mensagem preocupante à comunidade internacional sobre a interpretação de justiça e proporcionalidade, e pode desencorajar a cooperação de outros Estados com o TPI”, pontua o parlamentar.