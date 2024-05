Alto contraste

Desenvolvedoras de detectores de IA afirmam que programas não são confiáveis (Marcello Casal Jr/Agência Brasil - arquivo)

As ferramentas que detectam uso de inteligência artificial em textos não reconheceram trechos feitos inteiramente por IA nem apontaram a autoria 100% humana de obras consagradas, como a Constituição Federal de 1988 e a música Evidências, sucesso eternizado nas vozes dos cantores sertanejos Chitãozinho e Xororó. O R7 testou duas plataformas que se propõem a detectar se houve uso de IA na construção de determinado trabalho — ZeroGPT e GPTZero. A reportagem usou a versão gratuita, com limite de caracteres. Outras ferramentas parecidas, como OpenAI, criadora do ChatGPT, e Compilatio exigem pagamento dos usuários.

Apesar de partirem do mesmo princípio, as duas plataformas usadas pelo R7 não chegaram às mesmas conclusões. ZeroGPT classificou Evidências como 100% humana, enquanto GPTZero avaliou que a música tem 79% de chance de ter sido escrita por pessoas.

A reportagem selecionou, para análise das plataformas, os quatro primeiros artigos da Constituição de 1988, feita por uma assembleia constituinte composta por 559 senadores e deputados. O ZeroGPT avaliou que 26,7% do trecho foi escrito por inteligência artificial, com destaque para sentenças como “todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente”. Para o GPTZero, os artigos da Carta Magna têm 91% de chance de terem sido escritos por seres humanos.

O livro Uma Breve História do Tempo, do físico britânico Stephen Hawking, foi marcado pelos programas como escrito por seres humanos. Os dois primeiros parágrafos da obra, segundo as plataformas, são 100% e 92% de origem humana.

A Bíblia Sagrada também teve trechos apontados como escritos por inteligência artificial. A reportagem pediu que os softwares escaneassem o primeiro capítulo do livro de Gênesis, na versão Almeida Corrigida Fiel. O GPTZero concluiu que o trecho bíblico tem 17% de probabilidade de ter sido escrito por uma inteligência artificial. Para o ZeroGPT, o capítulo que narra a criação do mundo por Deus foi 53,6% gerado por IA.

Obras de IA

No caminho inverso, a reportagem também submeteu aos programas textos criados inteiramente por inteligência artificial. O R7 pediu que ZeroGPT e GPTZero analisassem três trabalhos criados pelo ChatGPT: uma proposta de TCC (trabalho de conclusão de curso), um conto e um poema. As plataformas disseram que o conto tinha 52% de probabilidade de ter sido gerado por um ser humano e 82,2% de conteúdo feito por IA.

A proposta de TCC recebeu avaliações de 53% de origem humana e 98,6% de construção por IA, enquanto o poema parece ter sido feito 100% por ser humano e com 82% de origem humana. Confira os detalhes:

Conto

O que foi pedido: Escreva um conto de amor entre um homem e uma mulher. A história deve se passar em uma cidade do interior do Brasil e destacar os costumes da população interiorana, como sentar na calçada, conhecer os vizinhos, etc. O homem e a mulher protagonistas devem ter personalidades marcantes. As características mais importantes dos dois devem estar no texto. Para o desfecho, é preciso uma reviravolta chocante.

O que o ChatGPT criou: Numa pequena cidade do interior do Brasil, onde o tempo parecia passar mais devagar e as ruas de paralelepípedo eram testemunhas do cotidiano simples e acolhedor, vivia João, um homem de semblante sério, mas com um coração generoso. Ele era conhecido por sua habilidade na marcenaria e por sua gentileza com os vizinhos, sempre disposto a ajudar quem precisasse.

Ao lado da casa de João morava Maria, uma mulher vibrante e cheia de vida. Ela tinha o dom da cozinha e encantava a todos com seus quitutes deliciosos. Sua risada contagiante ecoava pelas ruas estreitas, enquanto ela cuidava de suas plantas no jardim da frente.

João e Maria se conheciam desde a infância, mas foi na idade adulta que algo especial começou a florescer entre eles. João era reservado, mas encontrava conforto na presença animada de Maria. Ela, por sua vez, admirava a força silenciosa e a honestidade de João.

Nos fins de tarde, era comum vê-los sentados na calçada, trocando histórias e compartilhando os desafios e alegrias do dia. Os vizinhos sorriam ao passar, sabendo que ali havia uma amizade verdadeira e talvez algo mais.

O tempo foi passando, e o amor entre João e Maria se fortaleceu. Mas havia um segredo que João guardava consigo, algo que o afligia profundamente. Ele temia revelar a verdade para Maria, com medo de perdê-la para sempre.

Certo dia, durante um piquenique no campo, João finalmente reuniu coragem para compartilhar seu segredo com Maria. Com lágrimas nos olhos, ele contou sobre uma dívida antiga que havia contraído em momentos difíceis do passado, uma dívida que cresceu além do que ele poderia pagar. João temia que essa revelação afastasse Maria dele, mas para sua surpresa, ela o abraçou com ternura e prometeu ajudá-lo a resolver aquela situação juntos.

Unidos pelo amor e pela determinação, João e Maria enfrentaram cada obstáculo que surgia em seu caminho. Eles descobriram que juntos eram mais fortes e que o verdadeiro amor supera qualquer adversidade.

No entanto, quando tudo parecia estar se encaminhando para um final feliz, uma reviravolta inesperada abalou a pequena cidade do interior. Descobriu-se que a dívida de João era resultado de um esquema fraudulento tramado por um membro influente da comunidade, alguém que João considerava um amigo de confiança. A revelação deixou todos perplexos, mas João e Maria permaneceram unidos, prontos para enfrentar mais esse desafio juntos, demonstrando que o verdadeiro amor é capaz de superar até mesmo as traições mais amargas.

Avaliações:

• GPTZero: 52% de probabilidade de origem humana

• Zero GPT: 82,2% gerado por IA

Proposta de TCC

O que foi pedido: Escreva uma proposta de trabalho de conclusão de curso (TCC) para um curso de filosofia grega. A proposta deve seguir os parâmetros e as regras da ABNT e conter, de maneira explícita, o objeto escolhido para o TCC.

O que o ChatGPT criou:

Proposta de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)

Curso: Filosofia Grega

Tema: A Influência da Filosofia de Platão na Construção da Ética Contemporânea

Introdução: A filosofia grega é uma das bases fundamentais do pensamento ocidental, tendo influenciado diversas áreas do conhecimento ao longo da história. Entre os filósofos gregos mais influentes, destaca-se Platão, discípulo de Sócrates e mestre de Aristóteles, cujas ideias exercem um impacto significativo até os dias atuais. Neste contexto, propõe-se uma investigação sobre a influência da filosofia de Platão na construção da ética contemporânea.

Justificativa: A escolha desse tema se justifica pela importância da ética como área de reflexão filosófica e pela relevância do pensamento platônico na formação dos conceitos éticos que permeiam a sociedade contemporânea. Compreender como os princípios éticos elaborados por Platão continuam a ecoar nos debates morais atuais é essencial para uma análise crítica da ética contemporânea e para uma compreensão mais profunda de suas bases filosóficas.

Objetivo Geral: Analisar a influência da filosofia de Platão na construção da ética contemporânea, identificando os principais conceitos platônicos presentes nos debates éticos atuais e investigando de que maneira esses conceitos são reinterpretados e adaptados ao contexto contemporâneo.

Objetivos Específicos:

1. Estudar as obras de Platão que abordam diretamente questões éticas, como “A República” e “O Banquete”.

2. Identificar os principais conceitos éticos presentes na filosofia platônica, tais como justiça, virtude, bem comum, entre outros.

3. Analisar a recepção da filosofia de Platão ao longo da história e sua influência na ética ocidental.

4. Investigar de que maneira os princípios éticos platônicos são reinterpretados e aplicados nos debates éticos contemporâneos, considerando contextos sociais, políticos e culturais diversos.

Metodologia:

Para alcançar os objetivos propostos, será realizada uma pesquisa bibliográfica, com análise de obras de Platão, estudos acadêmicos sobre sua filosofia e textos contemporâneos que discutam questões éticas à luz do pensamento platônico. Além disso, serão utilizadas técnicas de análise textual e interpretação filosófica para compreender e contextualizar os conceitos éticos platônicos e sua influência na ética contemporânea.

Referências: [Inserir aqui uma lista de referências bibliográficas conforme as normas da ABNT]

Cronograma: [Inserir aqui um cronograma detalhado das atividades a serem realizadas ao longo do desenvolvimento do TCC]

Conclusão: Espera-se que este trabalho contribua para uma compreensão mais ampla da influência da filosofia de Platão na construção da ética contemporânea, oferecendo insights relevantes para os debates éticos atuais e para a reflexão filosófica sobre os fundamentos da moralidade humana.

Avaliações:

• GPTZero: 53% de probabilidade de origem humana

• Zero GPT: 98,62% de geração por IA

Poema

O que foi pedido: Escreva um poema que relacione a finitude da vida, a insignificância da raça humana, a ânsia de possuir, o tédio de ter, a infinita busca pela felicidade e a imensidão do universo. Os versos devem ser hendecassílabos e heterométricos; e as estrofes, setilhas. O poema deve ter rimas emparelhadas.

O que o ChatGPT criou:

No vasto cosmos, a vida é breve, efêmera,

Humanidade, pequena sombra no infinito,

Na ânsia de possuir, mergulha na ilusão,

Mas o vazio consome, em silêncio maldito.





A posse é um fardo, um peso que o ser carrega,

O tédio da posse desvela a sua dor,

Na busca incessante pela felicidade,

A alma se perde, sem encontrar amor.





Oh, quão insignificante é a nossa raça,

Perdida na imensidão do universo sem fim,

Em face da finitude, o tempo nos devora,

E a vida se esvai, como um sonho ruim.





Mas entre os astros, há uma luz a nos guiar,

A esperança que brilha, no céu a cintilar,

Na infinitude, encontramos nossa verdade,

A beleza da existência, em cada respirar.

Avaliações:

• Zero GPT: 100% humano

• GPTZero: 82% humano

Outros testes

O R7 também colocou outras obras para análise dos sistemas, como o trecho inicial do filme Star Wars Episódio 4, do diretor George Lucas, o livro Dom Casmurro, de Machado de Assis, o famoso discurso de Martin Luther King Jr., de 1963, a obra Os Sertões, de Euclides da Cunha, e a Declaração Universal dos Direitos Humanos, das Nações Unidas. Veja os resultados acima.

O que dizem as plataformas

Os desenvolvedores das plataformas destacam que os sistemas são imperfeitos e ainda estão em desenvolvimento. O R7 entrou em contato com o suporte de quatro programas: OpenAI, Compilatio, GPTZero e ZeroGPT.

A OpenAI declara que detectores de IA não funcionam. A empresa criou um detector próprio e conduziu um estudo para localizar as deficiências da ferramenta. Os pesquisadores submeteram à análise uma peça de Shakespeare e a Declaração da Independência dos Estados Unidos, e o programa identificou que os textos não eram 100% autorais. A instituição concluiu que as plataformas, por vezes, confundem texto humano e artificial.

A Compilatio afirma que a plataforma possui uma precisão de 94%, porém, ressalta que, na prática, alguns documentos podem ser perfeitamente analisados e outros, não. A empresa deixa claro que nenhum detector de IA pode ser 100% confiável e que a plataforma oferece indicações de suspeitas no texto, mas que cabe ao examinador interpretar e validar a informação.

O GPTZero não informa uma taxa de exatidão, mas afirma que a plataforma está em atualização. O programa ZeroGPT, que analisou mais de 10 milhões de textos para desenvolver seu algoritmo, divulga uma taxa de precisão de 98%. A plataforma não apresenta posicionamento sobre a confiabilidade atribuída aos detectores.