DF é condenado a indenizar família em R$ 160 mil por erro médico durante parto

Bebê ficou com paralisia cerebral devido a demora ( Breno Esaki/Saúde-DF - 17.01.2020)

O Distrito Federal foi condenado a pagar uma indenização de R$ 160 mil a família de um bebê que ficou com paralisia cerebral após demora para realização do parto. O valor está distribuído em R$ 60 mil para a criança e R$ 50 mil para cada um dos pais por danos morais. De acordo com o processo, a mãe da criança tinha realizado todas as consultas do pré-natal e elas indicavam a saúde do bebê.

No entanto, quando foi buscar atendimento para o parto, em outubro de 2018, os médicos constataram que o coração do bebê estava batendo mais devagar que o recomendado. Na troca do plantão, contudo, os novos médicos mesmo cientes do diagnóstico, decidiram tentar o parto normal.

O bebê nasceu já sem batimentos e precisou passar por reanimação na sala do parto. A família relata que ele ficou aguardando uma vaga na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal, mesmo com a anotação médica em prontuário atestando o estado grave da criança.

Os pais afirmam que o relatório trazia os danos sofridos pelo bebê, como quadro de asfixia, convulsão, insuficiência respiratória, hiperglicemia e hipotermia terapêutica. Nenhuma providência teria sido tomada, contudo, para atender ao quadro da criança.

A família observa que a criança terá sequelas por toda a vida e que desenvolveu paralisia cerebral, com atraso no desenvolvimento psicomotor e ataques epiléticos.

O DF argumentou na justiça que as intercorrências durante o parto são resultado da postura da autora que não cooperou com o procedimento. Segundo o governo, o recém-nascido esteve o tempo todo assistido por equipe multidisciplinar, que forneceu tratamento para reverter o quadro da criança.

Na defesa, também foi dito que o prazo de espera pela UTI foi razoável e que desde a alta médica a criança vem recebendo todo o atendimento médico no SUS.

Para a 6ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do DF, no entanto, o laudo pericial não deixou dúvidas de que a conduta médica durante o parto foi imprudente, pois a escolha foi pelo parto normal, sem a realização de exames que investigassem a suspeita de bradicardia fetal.

O Juiz também afirmou que, conforme a perícia, a negligência da equipe médica e as condições apresentadas pelo feto contribuíram para o parto prolongado que resultou nas sequelas irreversíveis da criança.