Brasília |Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília

DF prorroga decreto de emergência contra a gripe aviária Capital do país não registrou casos da doença, mas fiscalização segue intensificada nos próximos meses

Alto contraste

A+

A-

Decreto de emergência foi estendido para 270 dias (Divulgação/Seagri - Arquivo)

O governo do Distrito Federal prorrogou o decreto de emergência zoossanitária por causa da ameaça da influenza aviária. O novo decreto, publicado nesta quarta-feira (29), altera de 90 para 270 dias a extensão da situação emergencial na capital do país. A medida é para intensificar as ações de fiscalização e controle e preparar planos de ações para possíveis focos da gripe aviária. O primeiro decreto publicado pelo governador Ibaneis Rocha era de 10 de agosto de 2023.

A gripe aviária é uma doença viral altamente contagiosa que afeta aves domésticas e selvagens e causa sérios danos à saúde dos animais. Ela também é uma preocupação para a saúde pública devido à capacidade de transmissão para humanos.

Os surtos da doença podem resultar em impactos econômicos na indústria avícola, o que exige medidas de detecção precoce, controle e prevenção para minimizar os efeitos negativos.

Até o momento, o DF não registrou casos da doença. No entanto, focos da gripe foram detectados em outros estados brasileiros. Na avaliação da subsecretária de Defesa Agropecuária, Daniela Kalkmann, o decreto permite a prontidão e a capacidade de resposta rápida diante de qualquer eventualidade com a doença.

Publicidade

“Embora o número de casos esteja atualmente controlado em nosso país, estamos intensificando nossa vigilância no sistema de Defesa Agropecuária para garantir que não sejamos surpreendidos neste período crítico”, explica.

A influenza aviária é uma doença de notificação compulsória para a Organização Mundial de Saúde Animal, devido aos impactos na saúde pública, economia, produção avícola e exportações dos produtos originários das aves.