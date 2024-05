Lula fala em novo prazo para financiamento das dívidas previdenciárias dos municípios

Alto contraste

O presidente Lula em agenda (Ricardo Stuckert/PR - 13.05.2024)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou nesta terça-feira (21) que o governo vai apresentar novo prazo para financiamento das dívidas previdenciárias dos municípios, com renegociação de juros. Não há, ainda, data para a medida, segundo o Palácio do Planalto. O chefe do Executivo falou ainda sobre o acordo em torno da desoneração da folha dos municípios e disse que a matéria será relatada pelo senador Jaques Wagner (PT-BA).

“O governo vai apresentar novo prazo para financiamento de dívida previdenciária dos municípios, com renegociação de juros e teto máximo de comprometimento da receita corrente líquida. O governo apresenta novas regras para pagamento de precatórios, a fim de facilitar a liquidação dos mesmos e aliviar as contas públicas dos municípios”, afirmou Lula, sem citar data.

Depois, em outro momento, Lula abordou a desoneração da folha dos municípios. “O governo federal, junto com a Suprema Corte, Câmara e Senado, estabeleceu a manutenção da alíquota da previdência dos municípios em 8%. A matéria será detalhada em projeto de lei, apresentada pelo senador Efraim Filho e terá como relator Jaques Wagner. O mais importante é que nós temos no máximo 60 dias para aprovar esse projeto de lei”, disse o presidente.

As declarações foram dadas por Lula durante a abertura da XXV Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios – Marcha dos Prefeitos. O evento é promovido pela Confederação Nacional de Municípios e reúne na capital federal as principais autoridades em âmbito nacional, estadual e municipal do país. Participaram também da agenda os presidentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, Rodrigo Pacheco e Arthur Lira, respectivamente.

Mais de 15 ministros compareceram na marcha. Durante sua chegada ao evento, Lula foi aplaudido e vaiado. Em seu discurso inicial, o presidente da confederação, Paulo Ziulkoski, advertiu os prefeitos e pediu que respeitassem os princípios republicanos. “E nesse plenário temos que primar pelo respeito às nossas autoridades. Não estamos aqui para disputa de direita, de centro ou de esquerda. Aqui estão os municípios do Brasil. Peço que não haja vaia”, afirmou o dirigente.