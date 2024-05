Linha de financiamento e acesso ao crédito rural: veja novas ações do governo Lula ao RS Medidas foram anunciadas por integrantes da gestão federal nesta quarta-feira (29) em cerimônia no Palácio do Planalto, em Brasília

O presidente Lula (Ricardo Stuckert/PR - 13.05.2024)

O governo de Luiz Inácio Lula da Silva anunciou, nesta quarta-feira (29), medidas de apoio à população gaúcha e à reconstrução do Rio Grande do Sul, devastado pelas chuvas e pelas enchentes. Entre as novas ações, estão linha de financiamento para empresas de R$ 15 bilhões, flexibilização da atuação das cooperativas de crédito e ampliação do acesso ao crédito rural.

A nova linha de financiamento para empresas vem do Fundo Social, com montante de até R$ 15 bilhões. O público-alvo são empresas em geral, incluindo grandes companhias. As linhas são: compra de máquina, equipamentos e serviços (com prazos de até 60 meses, com carência de 12 meses); financiamento a empreendimentos com projetos customizados, incluindo obras de construção civil (com prazo de até 120 meses, com carência de 24 meses); e capital de giro emergencial (com prazos de até 60 meses, com carências de 12 meses).

O governo anunciou, também, que agora as cooperativas de crédito passam a poder operar no Pronampe (O Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte). A medida será possível após a edição de uma medida provisória, que vai incluir essas cooperativas como operadoras do projeto de crédito. O objetivo, segundo o Ministério da Fazenda, é ampliar a capilaridade e acesso ao crédito nas linhas de apoio disponibilizadas.

A ampliação do acesso ao crédito rural também foi anunciada pelo governo. Neste momento, a autorização é de aporte adicional de R$ 600 milhões no Fundo de Garantia de Operações para o crédito do pequeno e médio agricultor gaúcho. O objetivo é prover as garantias e viabilizar o acesso ao crédito aos produtores. Além disso, a gestão federal relatou que acompanha as necessidades dos agricultores, principalmente àqueles que já foram impactados por tragédias ambientais anteriores.

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, comandado por Luciana Santos, também anunciou medidas ao Rio Grande do Sul, sendo uma nova de linha de crédito para reconstrução do estado, sendo até R$ 1,5 bilhão à taxa TR+5%, via operadores, como as cooperativas de crédito, Banrisul e BRDE, sendo 50% dos recursos para micro, pequenas e médias empresas. Até 40% do empréstimo poderá ser utilizado em capital de giro associado aos investimentos em infraestrutura de PD&I. Neste caso, são elegíveis as empresas inovadoras que receberam financiamento da Embrapii, BNDES, Lei do Bem ou Finep nos últimos 10 anos.

As medidas foram anunciadas pela ministra Luciana Santas e pelo secretário-executivo da Fazenda, Dario Durigan. Antes, a secretária-executiva da Casa Civil, Miriam Belchior, fez um balanço das ações tomadas pelo governo até então.

Dados da Defesa Civil, divulgados às 9h desta quarta-feira (29), apontam que 169 pessoas morreram em decorrência das chuvas e das enchentes que assolam o estado. Segundo o órgão, 44 estão desaparecidos, 581.638 estão desalojados e 47.651 estão em abrigos. Ao todo, 471 municípios gaúchos e 2.345.000 pessoas foram afetadas pela tragédia ambiental, que começou no final de abril.