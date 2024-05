Enchente no RS: nível do Guaíba pode demorar 12 dias para ficar abaixo da cota de inundação Projeção do Serviço Geológico do Brasil indica elevações do lago com previsão de novas chuvas

Lago está em ritmo de recessão lenta (Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

O nível do lago Guaíba, em Porto Alegre, pode levar no mínimo 12 dias para ficar abaixo da cota de inundação de 3 m, de acordo com as projeções divulgadas na última na quarta-feira (22) pelo SGB (Serviço Geológico do Brasil), vinculado ao Ministério de Minas e Energia.

“Todos os rios que estão drenando para Porto Alegre estão com tendência de diminuição, e isso faz com que o Guaíba continue nessa recessão. No entanto, com os novos eventos de chuvas que já estão ocorrendo, pode haver repique, cuja intensidade dependerá do volume dessas chuvas”, afirma o coordenador do Sistema de Alerta Hidrológico do SGB, Artur Matos.

A demora no retorno aos níveis normais ocorre devido à previsão de novos repiques, que são aumentos temporários no nível da água causados por chuvas na região.

“Esse repique depende da intensidade dessa chuva entre quinta e sexta-feira, mas é normal acontecer. Só que com essa situação de chuvas a gente terá no mínimo mais 12 dias com o nível acima da cota de 3 metros, que é a cota de inundação”, explica Matos

Luce Costa/Arte R7

Ainda segundo Matos, em todas as outras estações monitoradas por meio do Sistema de Alerta Hidrológico das bacias dos rios Caí, Taquari e Uruguai, o nível está reduzindo. Os dados, em tempo real, podem ser acompanhados na plataforma SACE.

Lagoa dos Patos

O volume de águas que passa pelo Guaíba deságua na Lagoa dos Patos, na região sul do estado. De acordo coma projeção, a estimativa é que o pico da cheia tenha ocorrido entre 17 e 19 de maio. As previsões indicam que o nível das águas começou a baixar, mas deve voltar a subir a partir do dia 25.

Os níveis da lagoa são afetados pelas chuvas que ocorrem nas bacias hidrográficas e pelo volume de rios e outros cursos d’água que deságuam na lagoa, como é o caso do Guaíba, Camaquã e Canal São Gonçalo. O comportamento dos níveis oscila também pela variabilidade da intensidade e direção dos ventos, bem como a influências das marés, explica a chefe do Departamento de Hidrologia do SGB, Andrea Germano.

Previsão de mais chuva

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou um alerta de perigo na madrugada desta quinta-feira (23) em decorrência das chuvas, ventos intensos e queda de granizo previstos para esta quinta-feira. Estão previstas chuvas entre 30 milímetros por hora (mm/h) e 60 mm/h ou 50mm/dia e 100 mm/dia; ventos intensos (60 a 100 km/h); e queda de granizo. Há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

As áreas de maior risco são a região serrana, o noroeste, o centro oriental e ocidental do Rio Grande do Sul, o oeste e o sul de Santa Catarina e a área metropolitana de Porto Alegre.

