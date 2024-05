Enchentes no Rio Grande do Sul: venda de passagens para base de Canoas começa nesta terça Com o início da operação, serão 134 voos semanais para o Rio Grande do Sul; enchentes no estado já mataram 157

Ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho Ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho (Vosmar Rosa/MPOR - 13.03.2024)

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, declarou nesta segunda-feira (20) que as companhias aéreas vão começar a venda de passagens para a base aérea de Canoas (RS) nesta terça (21). A previsão é que as operações de voos comerciais na cidade ocorram a partir de quarta (22). A fala de Costa Silva ocorreu no Palácio do Planalto, depois de reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e outros ministros sobre a situação do RS, que enfrenta fortes chuvas e enchentes. O objetivo é ampliar o acesso a Porto Alegre, cujo aeroporto está inundado e fechado desde 3 de maio, sem previsão de reabertura. Canoas fica na Região Metropolitana da capital gaúcha.

A situação no estado já deixou 157 mortos e 806 feridos, segundo a atualização mais recente da Defesa Civil local. Outras 88 pessoas estão desaparecidas e 581.633, desalojadas — das quais 76.188 estão em abrigos. As operações de resgate já alcançaram 82.666 pessoas e 12.358 animais.

Segundo o ministro, na primeira semana, serão cinco voos diários em Canoas, com previsão de atender 6 mil passageiros por semana. “Já na próxima segunda vamos avaliar a ampliação de voos comerciais para Canoas, que será estratégica para a aviação de Porto Alegre e Região Metropolitana”, destacou, ao comentar a situação do aeroporto da capital gaúcha. “Só vamos fazer uma leitura mais clara do Salgado Filho, naturalmente, quando a água baixar. Hoje começamos a ver, pela primeira vez, parte da pista. Nos próximos dias esperamos que toda a água saia. A partir daí, teremos um diagnóstico mais claro da situação”, completou.