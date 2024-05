‘Falta orgulho do brasileiro pelo agro’, diz Alarico Naves em painel sobre oportunidades para o setor Superintendente Comercial Multiplataforma da RECORD, Naves foi mediador de painel que discutiu força do agro nesta terça

Alto contraste

A+

A-

Painel discutiu comunicação e alcance da publicidade em diversos setores

O avanço do agro nos últimos anos e as oportunidades de comunicação no setor foram tema de debate nesta terça-feira (21) na 3ª edição do CenpHub, evento realizado pelo Fórum de Autorregulação do Mercado Publicitário que reúne lideranças nacionais e da região Centro-Oeste para debater temas relevantes para a indústria da comunicação. No entanto, apesar da força do setor, Alarico Naves, Superintendente Comercial Multiplataforma da RECORD, avalia que “falta orgulho do brasileiro pelo agro”.

“Eu sempre digo que eu sou inconformado com algumas imagens que são distorcidas sobre o agro. O agro é pujante, traz comida à mesa do brasileiro. E se as pessoas entenderem como é o processo do produtor até chegar a esse alimento final, ela terá esse orgulho. Terá paixão pelo campo”, observa.

Naves foi mediador do quarto painel do CenpHub Brasília, e recebeu Daniel Latorraca, diretor operacional da Creditares; Lisiane Campos, diretora de marketing da Piracanjuba; e Ricardo Nicodemos, presidente da Associação Brasileira de Marketing Rural e Agro (ABMRA).

Em debate, Lisiane disse que os filhos dos produtores estão mais engajados na atividade do campo. A média atual da idade dos produtores do país é de 46 anos. “Hoje as atividades estão mais atrativas para os filhos. Nos últimos anos, a tecnologia permitiu que os filhos fossem para as cidades, e voltassem com conhecimento para investir na própria propriedade”, disse.

Publicidade

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Para Latorraca, é evidente o crescimento do agronegócio nos últimos anos. “Temos todo um potencial que o agronegócio gerou na economia do país. Ele evoluiu muito nos últimos anos, mas ainda temos um potencial muito grande de avançar na comunicação com a população. Avaliando como chegar aos produtores e como chegar à população do país com uma comunicação mais direta”, disse.

Nicodemos cita, por exemplo, que há cerca de 50 anos, havia risco de desabastecimento do agro no Brasil, que não conseguiria alimentar a população. “Investimentos em inovação, produtividade e tecnologia nos últimos anos [o que] mudou essa realidade. Com as pesquisas da Embrapa e todo tipo de recurso, hoje somos grandes líderes mundiais. E o herói desse processo são os produtores”, avalia.

Publicidade

No entanto, o presidente da ABMRA avalia que o agro não investiu nesse processo em comunicação. “O brasileiro não tem esse sentimento de orgulho pelo agro e o tanto que ele evoluiu. Ele não sabe de onde vem o alimento. Pesquisas sobre percepção do agro mostram que 30% dos brasileiros se declaram desfavoráveis ao agronegócio, principalmente jovens de 15 a 29 anos, por isso precisamos de um novo posicionamento no setor. Precisamos suscitar uma paixão como a do futebol pelo nosso agro”, concluiu Nicodema.

Espaço para o diálogo

O CenpHub já teve outras edições em São Paulo e Recife e, para o presidente do Fórum de Autorregulação do Mercado Publicitário, Luiz Lara, o espaço de debate é essencial. “A transformação da nossa indústria é uma realidade e precisamos, juntos, buscar soluções para manter a sustentabilidade de um negócio que movimentou R$ 57 bilhões, em 2023″, cita.