GDF regulamenta lei que destina 2% de vagas de trabalho para pessoas em situação de rua

Ações do Plano de Cooperação Técnica começaram no começo de março (Gil Ferreira / Agência CNJ - 13)

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, regulamentou nesta segunda-feira (27) lei que destina 2% de vagas de trabalho para pessoas em situação de rua. O percentual é voltado para oportunidades de trabalho provenientes de licitações e obras públicas da capital do país. A assinatura foi feita nesta segunda-feira (27), depois do chefe do Buriti também assinar termo de cooperação técnica com o Ministério Público do Distrito Federal para o plano de redução do número de pessoas em situação de rua, estimado em 3 mil pessoas no DF.

Ibaneis destacou que o público é uma preocupação constante do governo, principalmente depois do crescimento do número de pessoas nas ruas após a pandemia da Covid-19.

“Por isso, a ação conjunta com o MPDFT vai nos dar um norte para que tenhamos uma atuação importante e eficaz. Morador de rua tem que ser tratado pela sociedade com todo o respeito, para que a gente possa ter uma situação de acolhimento, empregabilidade e oportunidade de estudo, mecanismos que tiram essas pessoas das ruas”, disse.

Em relação ao plano de redução do número de pessoas em situação de rua, Ibaneis disse que tem “uma expectativa muito forte em cima do programa”. “Nós estamos nessa parceria com o Ministério Público para que a gente não tenha nenhum tipo de intercorrência nesse acolhimento dessas famílias que moram nas ruas do Distrito Federal”, disse.

O plano define estratégias para serem executadas até 2027, já com o aval do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que autorizou medidas de desmobilização de barracas e ocupação irregulares na capital.

Acolhimento

Quando as ações foram anunciadas, o secretário da Casa Civil, Gustavo Rocha explicou que desde a pandemia “houve um movimento de aumento da população de rua no mundo”. “E no DF não foi diferente. Por isso, inauguramos um plano específico, elaborado com o aval do Ministério Público, da Defensoria e do STF, para que ele seja executável e as pessoas sejam acolhidas”, afirmou.

Uma das ações se refere a um edital em andamento, que prevê 2 mil vagas para pernoite dos moradores; passagens interestaduais custeadas pelo estado para pessoas conseguiram voltar as regiões de origem; e amplificação das medidas de acolhimento nos centros.

Para o governo, o desafio é tornar as estratégias atrativas à população em situação de rua. Gustavo Rocha defendeu que a medida não se refere a apenas desmobilizar as barracas montadas pelas pessoas, mas sim oferecer “condições para que elas saiam dessa situação”. “O plano não é pensado na desocupação, mas no acolhimento.”

O documento está estruturado em sete eixos: assistência social; saúde; ações institucionais de zeladoria; cidadania, educação e cultura; habitação; trabalho e renda; e gestão e análise dos dados coletados.

A Secretaria de Trabalho estuda oferecer um ciclo do programa Renova-DF, iniciativa que restaura espaços públicos e oferece capacitação e bolsa para os participantes, exclusivo para as pessoas em situação de rua.

Com as ações, no fim deste ano o governo pretende publicar um novo estudo sobre a população em situação de rua no DF. A secretária de Desenvolvimento Social, Ana Paula Marra, diz que cada pessoa tem uma história e um motivo para se encontrar em situação de rua. “Por isso, cada pessoa vai ter uma situação distinta e uma oferta de oportunidades. Costumo dizer que se temos 100 pessoas em situação de rua, precisamos pensar em 100 soluções diferentes.”