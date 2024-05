Brasília |Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília

Governo autoriza nomeação de 3,2 mil professores na rede pública do Distrito Federal Também haverá vagas para setores de gestão e orientação pedagógica; investimento é de R$ 1,4 bilhão nos próximos três anos

Investimento será de R$1,4 bilhão no orçamento (Lúcio Bernardo Jr/Agência Brasília - 14.02.)

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, autorizou a nomeação de 4.172 novos servidores para a rede pública de educação, sendo entre eles 3,2 mil professores. A decisão está em edição extra do Diário Oficial desta quarta-feira (29). As vagas são para professores da educação básica, orientadores educacionais, analistas e gestores de políticas públicas.

Veja divisão das vagas

3.204 mil professores da educação básicas, com jornadas de 20h e 40h semanais;

80 pedagogos orientadores educacionais;

258 gestores em políticas públicas e em gestão educacional; e

630 analistas em políticas públicas.

A alteração na Lei de Diretrizes Orçamentárias, aprovada na Câmara Legislativa no último dia 21, prevê um investimento de mais de R$ 1,4 bilhão nos próximos três anos com os novos servidores.

No começo de abril, em entrevista exclusiva ao R7, a secretária de Educação, Hélvia Paranaguá, já havia adiantado a intenção da pasta de nomear ao menos 3 mil professores em 2024 e disse que a secretaria pretende fazer um novo concurso para a categoria até o fim de 2026.

Na entrevista, Hélvia Paranaguá também afirmou que a pasta pretende zerar a fila de creches até o fim de 2026. Segundo a titular da Secretaria de Educação, a fila caiu de 24 mil para 6 mil crianças na fila de espera. Atualmente, a rede conta com 33,8 mil crianças matriculadas, sendo 28,4 mil em creches e 2,9 mil em pré-escolas.