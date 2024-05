Governo do DF anuncia edital para construção de sete UPAs Unidades de saúde serão construídas em Água Quente, Águas Claras, Arapoanga, no Guará, na Estrutural, no Sol Nascente e em Taguatinga

Edital foi anunciado no Diário Oficial pelo Iges-DF (Paulo H. Carvalho/Agência Brasília - 9.2.2021)

O Governo do Distrito Federal anunciou no Diário Oficial do DF desta quarta-feira (29) a publicação de um edital, previsto para ser divulgado no próximo dia 7, para a construção de sete UPAs (Unidades de Pronto Atendimento). Os prédios serão construídos nas regiões administrativas de Água Quente, Águas Claras, Arapoanga, Estrutural, Guará, Sol Nascente e Taguatinga (Sul) com um orçamento total estimado em R$ 112,4 milhões (confira abaixo o valor previsto para cada unidade).

O edital foi anunciado pelo Iges-DF (Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do DF), responsável por gerir os hospitais de Base, Regional de Santa Maria e Cidade do Sol, além de 13 UPAs. O objetivo é contratar “empresas especializadas no ramo de engenharia para elaboração dos projetos executivos de estrutura, fundações e instalações complementares de engenharia (estrutura, fundações e sondagem, instalações hidrossanitárias, instalações de prevenção e combate à incêndio, instalações elétricas e eletrônicas e instalações mecânicas)”.

As empresas também deverão fazer a “obtenção de licenças, outorgas e aprovações nos órgãos competentes; execução das obras e serviços de engenharia para construção; elaboração de projeto as built (como construído) de arquitetura e de todas as demais instalações” das sete UPAs em questão, de acordo com o Iges-DF.

As empresas interessadas em participar do chamamento público deverão fazer um cadastro na Plataforma Apoio Cotações. “O critério de julgamento das propostas será menor preço por lote”, segundo a publicação.

Endereços e valores

Confira abaixo os locais onde cada UPA vai ser construída e o orçamento estimado para cada unidade de saúde:

• UPA de Água Quente: R$ 15.708.246,59 (Quadra 1, Lote 2);

• UPA de Águas Claras: R$ 15.660.367,26 (Avenida Parque Águas Claras, Lote 115);

• UPA de Arapoanga: R$ 17.117.584,60 (Rua Planaltina, Quadra 10, Conjunto, Área Especial, Lote AE 3 e AE 5);

• UPA da Estrutural: R$ 15.532.079,33 (Rua Pônei, Lote 7);

• UPA do Guará: R$ 15.532.079,33 (QI 23, Lote 23);

• UPA do Sol Nascente: R$ 17.293.751,85 (EQNP 11/15, Área Especial 1); e

• UPA de Taguatinga (Sul): R$ 15.598.142,05 (área não zoneada, aguardando endereço do cartório; em frente ao Setor E Sul, QSE 16, Lote 51).

