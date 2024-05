Governo estuda pagar família que abriga vítima da enchente no Rio Grande do Sul Inicialmente, ideia é conceder R$ 400 por pessoa abrigada; dados da Defesa Civil apontam que, ao todo, existem 581.633 desalojados

Estragos no Rio Grande do Sul provocados pelas chuvas (Ricardo Stuckert/PR - 5.5.2024)

O governo de Luiz Inácio Lula da Silva avalia realizar pagamentos para as famílias que abrigam as vítimas das chuvas e das enchentes que assolam o Rio Grande do Sul. Não há, ainda, decisão tomada sobre essa proposta. Inicialmente, a ideia é conceder R$ 400 por pessoa abrigada.

O estudo foi solicitado pelo ministro Paulo Pimenta, que chefia a Secretaria Extraordinária para Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul. Agora, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome vai analisar a probabilidade legal da medida, uma vez que atualmente os recursos são distribuídos fundo a fundo com as prefeituras.

De acordo com dados da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, as chuvas e enchentes deixaram, até o momento, 581.633 desalojados. O número de mortos subiu para 157 e continuam desaparecidos 88. Ao todo, a tragédia ambiental impactou 2,3 milhões de pessoas de 463 cidades gaúchas.