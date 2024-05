Governo prorroga uso da Força Nacional no Rio Grande do Sul Medida se estende até 16 de junho; documento publicado nesta terça-feira (21) é assinado pelo ministro Ricardo Lewandowski

Alto contraste

A+

A-

Estragos no Rio Grande do Sul provocados pelas chuvas (Ricardo Stuckert/PR - 5.5.2024)

O governo de Luiz Inácio Lula da Silva publicou uma portaria nesta terça-feira (21) que prorroga o uso da Força Nacional de Segurança Pública em apoio ao Rio Grande do Sul. O estado é fortemente atingido por chuvas e enchentes que deixaram, até o momento, 157 mortos e mais de 581 mil desalojados.

A prorrogação se dá até 16 de junho e os policiais da Força Nacional podem atuar nas ações ostensivas, de busca e de salvamento. A portaria é assinada pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski.

“O contingente a ser disponibilizado obedecerá ao planejamento definido pela Diretoria da Força Nacional de Segurança Pública, da Secretaria Nacional de Segurança Pública, do Ministério da Justiça e Segurança Pública”, diz o texto, acrescentando que o emprego dos policiais vai ocorrer em articulação com a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A Defesa Civil atualizou os números da tragédia que atingiu o Rio Grande do Sul. O balanço divulgado diz que mais 581 mil pessoas estão desalojadas e 76.188 estão em abrigos em todo o estado. Cerca de 157 pessoas perderam a vida por causa das chuvas. Com a limpeza e o escoamento das águas, corpos podem ser encontrados.