Itamaraty volta a condenar atos terroristas do Hamas e lamenta morte de refém brasileiro Por meio de nota, representação do país reafirmou o pedido por um cessar-fogo na região

Alto contraste

A+

A-

Michel Nissenbaum foi pego pelo Hamas quando tinha ido encontrar uma das netas (Reprodução RECORD)

O Ministério da Relações Internacional lamentou a morte do brasileiro Michel Nisembaum, que foi morto durante os ataques terroristas do grupo Hamas em outubro do ano passado (veja nota na íntegra abaixo). Ele foi sequestrado e morto no mesmo dia da ação dentro do território israelense, e seu corpo foi localizado nesta sexta-feira (24) por forças militares de Israel. Mais cedo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também prestou condolências aos familiares e amigos do brasileiro. “Minha solidariedade aos familiares e amigos de Michel. O Brasil continuará lutando, e seguiremos engajados nos esforços para que todos os reféns sejam libertados, para que tenhamos um cessar-fogo.”

O governo brasileiro ressaltou os números da ação coordenada pela organização extremista. “Os atentados tiveram como saldo mais de 1.200 pessoas assassinadas em Israel e cerca de 250 tomadas como reféns”, destacou o texto.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Além de Michel , foram recuperados o franco-mexicano Orión Hernández Radoux, de 32 anos, e o israelense Hanan Yablonkam, de 42 anos. O exército israelense fez exames de identificação dos corpos e notificou as famílias das vítimas antes de soltar o comunicado oficial.

Soube, com imensa tristeza, da morte de Michel Nisembaum, brasileiro mantido refém pelo Hamas. Conheci sua irmã e filha, e sei do amor imenso que sua família tinha por ele. Minha solidariedade aos familiares e amigos de Michel. O Brasil continuará lutando, e seguiremos engajados… — Lula (@LulaOficial) May 24, 2024

De acordo com o documento, foi realizada uma operação conjunta entre as Forças de Defesa de Israel e os serviços de inteligência de país, em Jabalya, que permitiu a localização de mais três reféns do Hamas. Os corpos foram levados da Faixa de Gaza de volta para Israel.

Publicidade

Publicidade 1 / 13 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Homem apontado pelo Serviço de Inteligência de Israel como terrorista do Hamas ligado à UNRWA

Os três reféns morreram durante o ataque do grupo terrorista no sul de Israel em 7 de outubro de 2023, que desencadeou a guerra, e foram levados para Gaza. Nisenbaun morava na cidade israelense de Sderot, localizada perto da Faixa de Gaza, e seguia para a base militar na fronteira para pegar sua neta, quando foi conectado pela última vez. Já Raoux e Yablonk estavam no festival de música eletrônica Universo Paralello - Supernova, que acontecia nas proximidades da comunidade Re’im, em Israel.

Leia nota na íntegra

O governo brasileiro tomou conhecimento, com profunda tristeza e consternação, da morte do cidadão brasileiro Michel Nisembaum, que se encontrava na lista de sequestrados pelo Hamas desde os atos terroristas de 7 de outubro passado. Os atentados tiveram como saldo mais de 1.200 pessoas assassinadas em Israel e cerca de 250 tomadas como reféns.

Publicidade

O Brasil reitera sua veemente condenação aos atos terroristas praticados pelo Hamas e volta a exortar pela libertação imediata de todos os reféns e por negociações que levem à cessação de hostilidades em Gaza.

O governo brasileiro solidariza-se e manifesta sinceras condolências aos familiares e amigos de Michel Nisembaum, bem como ao povo de Israel.

Publicidade