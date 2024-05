JR Entrevista: ‘As fake news serão um desafio para as democracias’, diz presidente da Anatel

Alto contraste

Carlos Manuel Baigorri é o convidado do JR Entrevista Reprodução / RECORD News

O convidado do JR Entrevista desta quinta-feira (30) é o presidente da Anatel (Agência Brasileira de Telecomunicações), Carlos Manuel Baigorri. À jornalista Tainá Farfan, ele disse que as fake news vão ser um desafio para as democracias. “As fake news são o mal da internet, especialmente no processo eleitoral. Cinco mil e quinhentos municípios vão ter eleições esse ano. Então é um ano de virada para como os estados vão atuar com relação às fake news”, afirmou. Segundo Baigorri, no processo eleitoral, a Anatel atua em coordenação integrada com a Justiça Eleitoral. “Recebendo decisões da Justiça, a gente retira os conteúdos do ar. A Anatel tem um papel reativo nesse processo”, esclarece. Ele conta que existe um sistema de recebimento de denúncias no TSE (Tribunal Superior Eleitoral). “Eles recebem denúncias, analisam, tem todo um sistema por trás disso. O TSE identifica se aquilo é um conteúdo falso, se já houve decisão específica sobre isso, e aí ele entra em contato com as plataformas para retirar o conteúdo do ar”, explica. Baigorri explica que, caso a plataforma não cumpra a decisão de tirar o conteúdo falso do ar, a rede social é bloqueada no país. “Que foi o que aconteceu no Telegram nas últimas eleições. A gente entra como último recurso, se as plataformas não colaborarem”, acrescenta. Baigorri afirma também que em um contexto de fake news e eleições, a inteligência artificial potencializa as fake news. “Queremos colaborar com a regulamentação junto ao Congresso Nacional. Na área da segurança pode ser útil, para cada aplicação está se prevendo um nível de risco. Queremos regular e ajudar na certificação do uso da inteligência artificial”, afirma. O programa também está disponível na RECORD News, no R7, nas redes sociais e no PlayPlus.