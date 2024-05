Juiz prorroga medidas protetivas contra delegado Robson Cândido, acusado de perseguir mulher

Alto contraste

Robson Cândido foi diretor-geral da Polícia Civil do DF

As medidas protetivas contra o ex-delegado geral da PCDF (Polícia Civil do Distrito Federal), Robson Cândido, foram prorrogadas por mais três meses. A decisão é do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras e foi publicada na última terça-feira (28). Robson é acusado de usar a estrutura da polícia para perseguir a ex-companheira e ameaçá-la.

Robson está proibido de aproximação de 1km da vítima, de tentar contato e de frequentar a residência, local de estudos ou trabalho da ex-companheira. Na decisão, o Juiz Frederico Ernesto Cardoso Maciel, avalia que embora a vítima não relata fatos novos que indiquem o descumprimento das medidas, “(a vítima) se sente insegura e receosa com a circulação o acusado em locais próximos” ao que ela frequenta.

“Considerando a complexidade do feito, bem como os relatos da vítima, prorrogo o prazo de vigência das medidas protetivas de urgência pelo prazo de 3 (três) meses a contar da presente decisão. Caso não haja pedido de prorrogação pela vítima até o final do prazo, entender-se-á que não subsiste situação de risco”, determinou o juiz.

Relembre o caso

Cândido é acusado de perseguição, violência psicológica, interceptação telefônica e descumprimento de medidas protetivas, além de peculato, corrupção passiva e violência de sigilo funcional. Ele havia sido preso preventivamente no dia 4 de novembro do ano passado.

O ex-delegado chefe da PCDF contou com a ajuda do delegado Thiago Peralva, que é suspeito de perseguição, corrupção passiva e interceptação telefônica. Ele foi afastado do cargo no mesmo dia da prisão de Cândido.

A denúncia apresentada pelo Ministério Público do DF no fim do ano passado aponta que Peralva, a pedido do superior, incluiu o telefone da vítima em um sistema de interceptações telefônicas de uma investigação que apura crimes de tráfico de drogas. A mulher teria então sido monitorada e recebido ameaças por meio do grampo ilegal.

O Ministério Público apresentou registros telefônicos que comprovam a perseguição sofrida pela vítima. Cândido utilizou diversos números de telefone, inclusive linhas vinculadas à PCDF, para enviar mensagens e ligar para a ex-amante. Em um único dia, ele chegou a fazer 50 ligações de um número oculto.