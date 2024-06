Leite vai discutir medidas de apoio ao RS em voo com Lula ao estado nesta quinta-feira Governador gaúcho pleiteia ajuda para amenizar perdas com a arrecadação estadual e flexibilização de regras trabalhistas

O governador Eduardo Leite (Mauricio Tonetto/RS - 03.06.2024)

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), vai conversar com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta quinta-feira (6) sobre duas medidas de apoio à reconstrução do estado em função das chuvas: ajuda para amenizar perdas com a arrecadação estadual e flexibilização de regras trabalhistas. Os dois se encontraram no Palácio do Planalto nesta quarta-feira (5) e, na manhã de quinta, vão viajar juntos para o Rio Grande do Sul.

A ideia de Lula e Leite é utilizar o momento em que estarão juntos no avião presidencial para debater a fundo as ideias. Segundo o governador, os municípios gaúchos podem perder até R$ 10 bilhões em arrecadação com impostos durante o ano de 2024. De acordo com ele, o recurso que será economizado com a suspensão da dívida do Rio Grande do Sul com a União deve ser aplicado em ações de reconstrução. Leite destacou, também, que a perda de arrecadação impacta no dia a dia, como na prestação de serviços municipais e em atraso de salário de servidores.

A segunda medida que vai ser apresentada por Leite é a criação de um programa de redução de jornadas e de salários, como ocorreu na pandemia de Covid-19, a fim de evitar demissões. Dias atrás, esse mesmo pedido foi apresentado por empresários da indústria gaúcha ao vice-presidente, Geraldo Alckmin, que prometeu analisar o pleito.

No encontro desta quarta com Lula, o gaúcho apresentou os dois pleitos de forma breve ao presidente, e ouviu dele de que as solicitações serão analisadas.

Leite cumpre agenda nesta quarta-feira em Brasília. Entre os compromissos, estão reuniões com o presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Além disso, o governador se reuniu brevemente com Lula, juntamente com chefes de outros estados.

O Rio Grande do Sul tem sido fortemente atingido por chuvas e enchentes desde o fim de abril. Dados divulgados pela Defesa Civil às 9h desta quarta afirmam que 172 pessoas morreram em decorrência da tragédia ambiental e outras 41 estão desaparecidas. Além disso, 806 pessoas estão feridas e 572.781, desalojadas. Ao todo, 476 municípios e 2.392.686 moradores foram afetados.