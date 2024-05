Brasília |Victoria Lacerda, do R7, em Brasília

Lira anuncia acordo com operadoras de planos de saúde para suspender cancelamentos Presidente da Câmara se reuniu com representantes do setor e divulgou que foi feito um acordo para o fim dos cancelamentos

Lira diz que cancelamentos de planos de saúde por doenças serão suspensos (Marina Ramos/Câmara dos Deputados - Arquivo)

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), anunciou nesta terça-feira (28) um acordo com operadoras de planos de saúde para suspender os cancelamentos de contratos relacionados a algumas doenças e transtornos. A medida beneficia especialmente crianças com autismo e pacientes com câncer.

Desde o mês passado, idosos, crianças com necessidades especiais e portadores de doenças graves vinham sendo notificados sobre a suspensão unilateral de seus contratos pelas operadoras, uma prática que vinha sendo contestada por órgãos de defesa do consumidor.

Lira se reuniu com representantes do setor e, embora ainda não tenha divulgado detalhes específicos, informou em suas redes sociais que um acordo foi alcançado para interromper esses cancelamentos unilaterais.

Uma boa notícia para os beneficiários dos plano de Saúde: em reunião realizada agora há pouco com representantes do setor, acordamos que eles suspenderão os cancelamentos recentes relacionados a algumas doenças e transtornos. — Arthur Lira (@ArthurLira_) May 28, 2024

O acordo acontece depois da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) ter registrado um aumento significativo de queixas de consumidores relatando cancelamentos unilaterais de planos de saúde.

A Senacon (Secretaria Nacional do Consumidor ), do Ministério da Justiça e Segurança Pública, solicitou na última semana explicações das operadoras de planos de saúde sobre cancelamentos unilaterais de contratos feitos nos últimos dias. As operadoras têm prazo de até dez dias para enviar suas respostas.

Segundo a secretaria, a medida vem em resposta ao número significativo de reclamações registradas nos sistemas da Senacon e ao aumento de Notificações de Investigação Preliminar (NIPs) no sistema da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar).

De acordo com o secretário Nacional do Consumidor, Wadih Damous, a crescente onda de cancelamentos unilaterais de planos de saúde é inaceitável, pois coloca em risco a vida e o bem-estar de milhares de consumidores, especialmente daqueles em tratamento contínuo.

“A Senacon está empenhada em garantir que as operadoras de saúde respeitem os direitos dos consumidores, proporcionando transparência e segurança. Estamos tomando medidas rigorosas para assegurar que esses abusos sejam coibidos e que os beneficiários tenham suas necessidades atendidas com dignidade e respeito”, defendeu Damous.

O sistema ProConsumidor registrou 231 reclamações, o Sindec Nacional contabilizou 66 ocorrências, e e a plataforma consumidor.gov.br recebeu 1.753 queixas sobre o tema.

Planos e associações notificadas

- Unimed nacional

- Bradesco Saúde

- Amil

- SulAmérica

- Notre Dame Intermédica

- Porto Seguro Saúde

- Golden Cross

- Hapvida

- GEAP Saúde

- Assefaz

- Omint

- One Health

- Prevent Senior

- Assim Saúde

- MedSênior

- Care Plus

- Unidas - União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde

- FenaSaúde - Federação Nacional de Saúde Suplementar

- Abramge - Associação Brasileira de Planos de Saúde

- Ameplan - Associação de Assistência Médica Planejada