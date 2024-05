Lula assina nesta sexta obra para prevenção de enchentes em Araraquara, no interior de SP

Alto contraste

Prefeito Edinho Silva participa do evento com Lula (Ricardo Stuckert/Presidência da República - 06.03.2023)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa na manhã desta sexta-feira (24), em Araraquara (SP), da assinatura do início das obras de macrodrenagem e reurbanização de áreas afetadas por enchentes na cidade, que fica a cerca de 275km de São Paulo. Antes da cerimônia, o petista deve visitar uma escola de ensino fundamental do município, onde vai acompanhar uma ação de saúde bucal com os estudantes. É a segunda ida do presidente à cidade. Lula estava em Araraquara em 8 de janeiro do ano passado , dia dos atos extremistas que levaram à invasão e depredação das sedes dos Três Poderes, em Brasília.

Araraquara foi atingida por fortes chuvas entre dezembro de 2022 e janeiro de 2023 . O prefeito da cidade, Edinho Silva (PT) , vai participar dos eventos ao lado de Lula. O R7 apurou que ele é cotado para assumir a presidência do PT. A eleição para o comando do partido de Lula, atualmente ocupado pela deputada federal Gleisi Hoffmann (PT-PR), está prevista para ocorrer em março do ano que vem, mas as articulações nos bastidores já começaram. Edinho Silva está no segundo mandato consecutivo e, por isso, não pode concorrer às eleições deste ano.

A obra em Araraquara vai contemplar a macrodrenagem da Via Expressa e do canal do Ribeirão do Ouro, reurbanização da Orla Ferroviária e a construção de quatro novas pontes, para reduzir os riscos de alagamento. A ampliação da travessia sob a SP-310 e a construção de reservatórios de água também estão incluídas. A prefeitura do município apresentou, nesta semana, um plano para prevenção de enchentes em áreas de risco. O objetivo é proporcionar estrutura para o desenvolvimento urbano sustentável para os próximos 100 anos.

Ainda nesta sexta (24), à tarde, Lula cumpre agenda em Guariba (SP) — a cerca de 60 km de Araraquara —, onde participa da inauguração da planta industrial de etanol de segunda geração, a partir do bagaço da cana-de-açúcar, da empresa de energia Raízen. A nova unidade, com capacidade de produzir 82 milhões de litros de etanol, mira a crescente demanda mundial pela economia verde, de baixo carbono.