Lula elogia prefeito de Araraquara, cotado para assumir presidência do PT Edinho Silva foi reeleito para o comando do município paulista, sendo assim, não pode concorrer a eleição neste ano

O presidente Lula e o prefeito Edinho Silva (Ricardo Stuckert/PR - 24.05.2024)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva elogiou diversas vezes, nesta sexta-feira (24), o prefeito de Araraquara, Edinho Silva, cotado para a presidência do PT. A eleição para o comando do partido, atualmente ocupado pela deputada federal Gleisi Hoffmann (PT-PR), está prevista para ocorrer em março do ano que vem, mas as articulações nos bastidores já começaram.

As declarações foram dadas por Lula no município paulista. “A gente precisa de um país que tenha milhões de pessoas com a alma de um Edinho, com a inteligência de um Edinho, com a disposição de dar sem pedir como faz o Edinho”, afirmou o presidente.

Em outro momento da cerimônia, Lula disse que, dentre todos os 5.570 prefeitos e prefeitas brasileiros, “não vai encontrar nenhum melhor que o companheiro Edinho, mais qualificado, mais preparado”.

Lula foi ao município para assinar serviço de R$ 143 milhões para obras de macrodrenagem e reurbanização de áreas afetadas por enchentes. A obra em Araraquara vai contemplar a macrodrenagem da Via Expressa e do canal do Ribeirão do Ouro, reurbanização da Orla Ferroviária e a construção de quatro novas pontes, para reduzir os riscos de alagamento. A ampliação da travessia sob a SP-310 e a construção de reservatórios de água também estão incluídas.

Na ocasião, Lula também voltou a defender que os recursos distribuídos pelo governo federal em diversas obras pelo país são investimentos e, não, gastos. “É preciso mudar o discurso, saber o que é gasto e o que é investimento. Porque quando o governo aumenta médico, dentista, é gasto? Não. Salário não é gasto, é investimento, porque se a pessoa estiver trabalhando feliz e motivada, ela produz o dobro, se dedica mais e vai cumprir toda a tarefa. Então em nosso governo é proibido falar a palavra gasto em coisas que é investimento”, disse.

“R$ 143 milhões para Araraquara é gasto? Uma cidade de 200 mil habitantes, por que R$ 143 milhões? Porque Araraquara é uma cidade que teve desastre climático. É igual a outra cidade, que merece R$ 143 milhões ou mais até”, completou.