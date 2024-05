Lula escolhe Paulo Pimenta para ser ministro extraordinário da Reconstrução do RS O atual ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social, que é gaúcho, vai atuar diretamente no estado, atingido por enchentes

Pimenta será ministro extraordinário (Marcelo Camargo/Agência Brasil — Arquivo)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) escolheu nesta terça-feira (14) Paulo Pimenta para ministro extraordinário da Reconstrução do Rio Grande do Sul, pasta a ser criada pelo governo para atuar diretamente no estado, atingido por temporais e enchentes. Será o 39º ministério do governo. Gaúcho de Santa Maria (RS) e filiado ao PT, Pimenta é ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. O anúncio oficial será feito nesta quarta-feira (15), em Canoas (RS).

Lula vai visitar o Rio Grande do Sul para anunciar uma série de medidas voltadas para as pessoas atingidas pela tragédia. O anúncio estava programado para essa terça-feira (14), mas foi adiado em função do desejo de o Palácio do Planalto contar com representantes do Legislativo e do Judiciário na cerimônia. Foram convidados os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL); do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG); e do STF (Supremo Tribunal Federal), Luís Roberto Barroso.

Será a terceira visita do presidente da República ao estado gaúcho por causa das enchentes. A avaliação do governo é de que é preciso se unir aos demais Poderes, assim como foi feito no 8 de Janeiro de 2023, para resolver os problemas causados pela tragédia ambiental.

Mais cedo, Lula se reuniu com ao menos oito ministros para fechar os ajustes finais em torno dos anúncios. Participaram do encontro Rui Costa (Casa Civil), Fernando Haddad (Fazenda), Luiz Marinho (Trabalho), Wellington Dias (Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome), Waldez Góes (Integração e do Desenvolvimento Regional), Jader Filho (Cidades), Alexandre Padilha (Relações Institucionais) e Paulo Pimenta (Secretaria de Comunicação Social).

