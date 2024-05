Lula recebe credenciais de embaixadores de oito países

Alto contraste

A+

A-

O presidente Lula durante agenda (Ricardo Stuckert/PR - 23.04.2024)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai receber nesta quarta-feira (22) as cartas credenciais dos embaixadores de oito países que atuarão no Brasil. As cerimônias, reservadas e individuais, serão realizadas ao longo desta manhã no Palácio do Planalto, em Brasília.

De acordo com a agenda oficial, Lula vai receber as credenciais dos embaixadores Aleksandar Ristić (Sérvia), Katarína Tomková (Eslováquia), Maria Ângela Carrascalão (Timor-Leste), Benetia Chingapane (Botsuana), Zurab Mchedlishvili (Geórgia), Lawrence Manzi (Ruanda), Boniface Vignon (Benim) e Abdollah Nekounam Ghadirli (Irã).

A apresentação das cartas credenciais é parte do rito diplomático. Chegando ao país onde vai servir, o embaixador estrangeiro apresenta os documentos ao presidente local. Trata-se de uma formalidade que oficializa a atuação do diplomata no Brasil. Em caso de não recebimento, por exemplo, o oficial não pode representar seu país de origem em solenidades e audiências.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Ainda nesta quarta, Lula se reúne com o secretário especial para assuntos jurídicos da Casa Civil, Wellington César Lima. Na sequência, recebe o CEO da Uber, Dara Khosrowshahi, junto com o ministro do Trabalho e do Emprego, Luiz Marinho.

Por fim, o presidente vai sancionar a Lei 1026/2024, que estabelece alíquotas reduzidas no âmbito do Perse (Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos — Perse).