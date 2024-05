Lula recebe presidente do Benim nesta quinta e fala sobre temas como energia, cultura e turismo

Alto contraste

Lula pretende viajar menos para fora neste ano (Ricardo Stuckert/PR - 20.12.2023)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebe nesta quinta-feira (23) o presidente do Benim, Patrice Talon, no Palácio do Planalto. Eles vão discutir formas de intensificar a parceria entre os dois países em áreas como agricultura, energia, comércio, cultura, turismo e investimentos. A visita ocorre poucos meses após a reabertura da Embaixada do Benim em Brasília , em fevereiro deste ano. Lula foi o primeiro presidente brasileiro a visitar a nação africana, em 2006.

O presidente do Benim está acompanhado dos ministros Olushegun Bakari (Negócios Estrangeiros), Romuald Wadagni (Economia e Finanças) e Gaston Dossouhoui (Agricultura, Pecuária e Pesca).

Lula e Talon devem dialogar também sobre as iniciativas de combate à fome e à pobreza e a reforma da governança internacional — no contexto da presidência brasileira do G20 — e a mudança do clima, à luz da COP30 (Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas), que será realizada em Belém (PA), em 2025. Depois, o presidente vai oferecer um almoço para o líder beninense no Palácio do Itamaraty.

Neste ano, Lula recebeu em Brasília a visita oficial dos presidentes e primeiros-ministros Pedro Sánchez (Espanha), Emmanuel Macron (França), Fumio Kishida (Japão) e Santiago Peña (Paraguai). Por outro lado, ainda em 2024, o líder brasileiro visitou Guiana, São Vicente e Granadinas, Egito, Etiópia e Colômbia. Havia a previsão de uma agenda no Chile, mas Lula cancelou em decorrência das chuvas que assolam o Rio Grande do Sul. Até o momento, não há uma nova data para a viagem.

Para 2024, Lula pretende diminuir o ritmo das viagens internacionais e visitar todos os estados do país. O presidente tem dito aos seus interlocutores que, neste ano, o foco está nas eleições municipais e nas entregas do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento). Em março, o R7 reportagem mostrou que o petista começou a agenda por regiões já visitadas em 2023. Até o período, foram 11 viagens nacionais, sendo apenas uma estreia.