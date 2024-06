Lula se reúne com reitores de universidades e institutos; servidores pressionam em greve Presidente avalia eventual aumento do orçamento das instituições educacionais do país e aceleração de obras via PAC

Brasília|Plínio Aguiar, do R7, em Brasília 10/06/2024 - 02h16 (Atualizado em 10/06/2024 - 02h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share