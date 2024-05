Moares defende regulamentação das redes sociais na última sessão como presidente do TSE Para o ministro, Corte fica em ‘ótimas mãos’ com a nova presidente eleita, ministra Cármen Lúcia

Sessão aconteceu nesta quarta-feira (Alejandro Zambrana/Secom/TSE)

O ministro Alexandre de Moraes afirmou na última sessão como presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) que o combate às fake news e a regulamentação das redes sociais deve ser intensificado por todos os poderes. “Não é mais possível que toda a sociedade e todos os poderes constituídos aceitem essa realidade sem uma regulamentação mínima. [...] Eu sempre digo que o que não é possível na vida real, não pode ser possível no mundo virtual”, afirmou. A presidência do ministro acaba na segunda-feira (3), quando a ministra Cármen Lúcia assume o posto. A cadeira de Moraes passa a ser ocupada pelo ministro André Mendonça.

Moraes também agradeceu a equipe que o acompanhou na Corte, além dos ministros e ex-ministros presentes na sessão. “Eu só quero realmente agradecer e dizer da importância de continuarmos - não só no TSE, mas no STF, no Poder Judiciário, Executivo e Legislativo - a defender que o eleitor possa votar com liberdade e consciência. Isso exige cada vez mais o combate da instrumentalização das redes sociais.”

A liberdade que a contribuição garante a todos, a liberdade em uma sociedade democrática deve ser utilizada com responsabilidade. Todos têm liberdade para fazer o que bem entenderem, e todos devem ter coragem para aguentar as responsabilidades dos seus atos. Não é possível que em um mundo complexo como o nosso, o único sistema que não tenha regulamentação seja as redes sociais (Alexandre de Moraes, na última sessão como presidente do TSE)

O Procurador Geral da República, Paulo Gonet, ressaltou os acordos firmados com órgãos governamentais e empresas privadas durante a gestão de Moraes. Além disso, também destacou que o cenário continua a inspirar respostas aos “novos desafios da tecnologia”. “A democracia existe exatamente para garantir a todos os eleitores e eleitoras a possibilidade de periodicamente escolher seus representantes”

Nova Presidente

A atual vice-presidente da Corte e presidente eleita, Cármen Lúcia, também agradeceu ao serviço de Moares, e citou que o ministro era “a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa” durante as Eleições de 2022.

“O Brasil passou em alguns momentos muito recentes - e sob a presidência de vossa excelência neste tribunal - um momento de grave comprometimento da sociedade, no sentido do conflito que se estabeleceu contra o TSE e as urnas eletrônicas. O que, no final, nada mais era que um atentado contra a democracia brasileira, que garantida por eleições limpas, seguras e transparentes”, afirmou.

As pessoas de voltam, egoisticamente, para interesses próprios e a Vossa Excelência mostra uma demonstração permanente com o bem público democrático. (Cármen Lúcia, em sessão do TSE)

A cerimônia de posse da nova presidência do TSE acontece na segunda-feira (3), com o ministro Nunes Marques passando a ocupar a vice-presidência da Corte.